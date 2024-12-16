وسط فرحة المواطنين.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال ضمن مبادرة " بداية "

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بوابة الفجر

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، الاثنين سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال - السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، بالتعاون مع الغرفة التجارية، في إطار خطة المحافظة لإزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية. يأتي السوق بعد تطويره ورفع كفاءته لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة “بداية” التي تهدف لدعم صغار التجار والباعة الجائلين، وخلق بيئة منظمة وآمنة.

وأكد المحافظ أن إنشاء السوق الحضاري يُعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، حيث تم تصميمه ليسع 86 محلًا تجاريًا و12 مكتبًا إداريًا، ويعمل يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق مع التجار لضمان الالتزام بالأسعار المخفضة التي تُقدم بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق العامة، مع الحفاظ على الجودة العالية.

وأشار المحافظ إلى أن السوق يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تولي تنمية صعيد مصر أولوية قصوى، مؤكدًا أن السوق يسهم في نقل الباعة الجائلين من الأرصفة والأسواق العشوائية إلى أماكن منظمة، بما يحسن المظهر الحضاري للمدينة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الجولة، أشاد اللواء كدواني بالتعاون المثمر مع وزارة التموين والغرفة التجارية في تنظيم المنافذ والأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الجهد، كما استمع إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجّهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

شارك في الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، الذي أوضح توفير 13 سيارة محملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمنظفات والمفروشات بتخفيضات تصل إلى 30%، ورئيس الغرفة التجارية أحمد راضي مخلوف، وعامر طه رئيس مدينة المنيا.

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