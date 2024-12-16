عاجل| تراجع حجم الصادرات المصرية بنسبة 18.5% خلال 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

 قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن  إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة بلغت 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل  52.2  مليار  دولار  عام  2022 بانخفاض  بلغت نسبته 18.5 ٪.

وتصدرت دولة تركيا المركز الاولي في قائمة الدول الأكثر استيراد من مصر، مستحوذة على  بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات، وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات.


 وذكر الجهاز في نشرة التجارة الخارجية، أن  قيمــة الواردات  سجلت  84.2 مليــار دولار خلا عام  2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض  قدرها 12.5٪. 


وارجع الجهاز  المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، انخفاض الواردات إلى تراجع الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام  2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض  قدرهــا 12.2 ٪، في حين انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل  13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض  قدرها 13.3٪.

 

وتصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة البلاد الأكثر تصديرا لمصر مستحوذة على نسبة 15.7٪ من جملة الــواردات المصرية، وفى المرتبة الثانية جاءت   المملكة العربية السعودية   بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات.

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