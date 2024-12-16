موقف ريال مدريد من ضم نجم ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، متردد بشأن التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قرر بالفعل التعاقد مع ظهير أيمن وأيسر، لكن لم يحدد إذا كان سيتم ضمهم خلال الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ليفربول من الصعب أن يوافق على رحيل أرنولد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته خاصة في ظل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الريدز تواصلوا في وقتٍ سابق مع إدارة ريال مدريد من أجل معرفة مدي اهتمام النادي الملكي بالتعاقد مع أرنولد، وبالفعل تلقوا نتيجة إيجابية من قبل مسؤولي الريال.

ويسعي نادي ليفربول بإقناع أرنولد بتجديد عقده مع الريدز، خاصو وأن عقد الدولي الإنجليزي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- استشهاد الشيخ خالد نبهان الشهيربـ "روح الروح"

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي