ارتكبوا 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الموتوسيكلات بالعاصمة

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها داخل ورشة خاصة بأحدهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات