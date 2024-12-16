ارتكبوا 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الموتوسيكلات بالعاصمة

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

 

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص تخصص فى سرقة  الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها داخل ورشة خاصة بأحدهم.  

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات

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