ثنائي باريس سان جيرمان يقتربان من الرحيل في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر رحيل الثنائي كولو مواني وسكرينيار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للصحفي "فابريس هوكينز"، فأن الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي، لا يعتمد على مواني وسكرينيار، مما يزيد من فرص رحيلهم عن باريس في الميركاتو الشتوي.

وأضاف هوكينز، أن ثنائي باريس سان جيرمان يعرفان جيدًا أنهم خارج خطط لويس إنريكي، لذلك فأن رحيلهم بات أقرب من أي وقت مضي خلال الانتقالات الشتوية، من أجل الحصول على المزيد من الدقائق.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

يلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره موناكو، في المباراة التي ستجمع الفريقين الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر 2024 ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
 

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