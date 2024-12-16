مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم مروع على طريق بنها كفر شكر

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حادث كفر شكر
حادث كفر شكر

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم مروع على طريق بنها كفر شكر البر الشرقي بين سيارة نقل وتوك توك وسيارة ملاكي بسبب السير عكس الاتجاه حيث جرى نقل المتوفين الب المشرحة والمصاب إلى المستشفي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى مأمور مركز كفر شكر إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل وتوك توك ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن والمرور وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك بسيارة شيفروليه نصف نقل على طريق البر الشرقي بكفر شكر امام قرية البقاشين ووفاة 4 حالات بينهم أشقاء من محافظة الدقهلية.

جرى نقل المتوفين ورفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري وتبين أن السبب الرئيسي في الحادث السير عكس الاتجاه مما تسبب في الحادث.

كلفت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا وكلب تحريات المباحث.

حادث تصادم

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حادث تصادم مروع حادث تصادم سيارة سير عكس الاتجاه مركز كفر شكر مصرع وإصابة 5 أشخاص

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