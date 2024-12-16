اتحاد جدة السعودي يرصد التعاقد مع بطل العالم

كشفت تقارير صحفية سعودية، إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي، يسعي للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني لياندرو باراديس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن الاتحاد دخل في مفاوضات متقدمة لحسم صفقة التعاقد مع باراديس خلال الميركاتو الشتوي، من أجل تعزيز فرص العميد في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتشير التقارير بأن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد، وسط رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج القارة الأوروبية.

ويحتل اتحاد جدة صدارة دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 36 نقطة ومتفوقًا بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المرتبة الثانية.

