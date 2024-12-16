أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-12-2024 في الدقهلية

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الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين  استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملاتها.


ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 65و70جنيهًا.


وتصل إل المستهلك بـ  75، 80 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 105 جنيهًا، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 110و112 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 80و77 جنيهًا.
سعر طبق البيض


سعر التكلفة كرتونة البيض  بين 120 إلى 130 جنيه للطبق، وللمستهلك بمبلغ من 155 إلى 190 خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

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