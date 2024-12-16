المستوى الأول بـ395 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية

تقارير وحوارات
حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن اعتماد أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2024.

وتراوحت الأسعار بين 240 ألف جنيه و395 ألف جنيه، حسب المستوى والخدمات المقدمة، مع استثناء تكلفة تذاكر الطيران التي ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

تفاصيل الأسعار والمستويات

حددت الوزارة ثلاث مستويات لبرامج الحج، تشمل:
1. المستوى الأول: بتكلفة 395 ألف جنيه، شاملًا الإقامة والوجبات.
2. المستوى الثاني: بتكلفة 268 ألف جنيه، شاملًا الوجبات والخدمات.
3. المستوى الثالث: بتكلفة 240 ألف جنيه، وهو الأقل تكلفة، مع توفير الخدمات الأساسية والوجبات.

وأوضح عبد الموجود أن جميع الأسعار لا تتضمن تكلفة تذاكر الطيران، حيث ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستتولى نقل الحجاج عبر مطار المدينة المنورة، سواء في الذهاب أو العودة.

كما ستُستخدم المطارات الإقليمية المصرح لها لنقل الحجاج، مع توفير وسائل نقل داخلية من المحافظات إلى المطارات.

إجراءات التقديم

تم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الإشراف على رحلات الحج من 2 يناير وحتى 16 يناير 2024، وسيتم اختيار المشرفين وفقًا لمعايير تضمن الكفاءة والالتزام، لضمان تقديم تجربة حج مميزة للحجاج.

خدمات إضافية لراحة الحجاج

أكدت الوزارة استمرار توفير خدمات الإرشاد الديني للحجاج بالتعاون مع الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية.

وتشمل هذه الخدمات تقديم وعظ ديني شامل لضمان فهم الحجاج للإجراءات الدينية والإدارية المتعلقة بالحج، كما سيتم توزيع دليل إرشادي يغطي جميع استفسارات الحجاج، بدءًا من الاستعدادات وحتى العودة إلى أرض الوطن.

تجربة ميسرة للحجاج

تسعى الوزارة إلى تحسين تجربة الحجاج من خلال تسهيل إجراءات السفر والإقامة، وضمان توفير بيئة مريحة تتماشى مع احتياجاتهم، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتقديم خدمات شاملة ومنظمة للحجاج، مع الالتزام بالمعايير الصحية واللوجستية لضمان سلامتهم وراحتهم طوال الرحلة.

أسعار حج الجمعيات أسعار حج الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعى الجمعيات الاهلية القومية لتيسير الحج المدينة المنورة رحلات الحج حج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي مطار المدينة مصر للطيران

مواد متعلقة

حصاد 2024.. نمو الشركات الناشئة في مصر وهذه أبرز قصص النجاح

بعد تنحي الرئيس.. هل تواجه كوريا الجنوبية مصير سوريا؟

حصاد 2024.. توسع شبكة الطرق والكباري لتحسين التنقل بين المحافظات

الحرب على غزة.. استهداف النازحين بالخيام وسقوط الشهداء في تصعيد الاحتلال

حصاد 2024.. افتتاح أكبر مجمع رياضي في صعيد مصر يعزز التنمية الرياضية والترفيهية

حصاد 2024.. إطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات بتقنيات متقدمة

حصاد 2024.. مبادرات دعم المشروعات الصغيرة تعزز الاقتصاد المحلي

حصاد 2024.. الانتهاء من تطوير 1500 قرية ضمن مشروع “حياة كريمة”
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

"روح الروح".. وداعٌ أخير لشيخ المأساة الفلسطينية خالد نبهان

عاجل- استشهاد الشيخ خالد نبهان الشهيربـ "روح الروح"