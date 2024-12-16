المستوى الأول بـ395 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن اعتماد أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2024.

وتراوحت الأسعار بين 240 ألف جنيه و395 ألف جنيه، حسب المستوى والخدمات المقدمة، مع استثناء تكلفة تذاكر الطيران التي ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

تفاصيل الأسعار والمستويات

حددت الوزارة ثلاث مستويات لبرامج الحج، تشمل:

1. المستوى الأول: بتكلفة 395 ألف جنيه، شاملًا الإقامة والوجبات.

2. المستوى الثاني: بتكلفة 268 ألف جنيه، شاملًا الوجبات والخدمات.

3. المستوى الثالث: بتكلفة 240 ألف جنيه، وهو الأقل تكلفة، مع توفير الخدمات الأساسية والوجبات.

وأوضح عبد الموجود أن جميع الأسعار لا تتضمن تكلفة تذاكر الطيران، حيث ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستتولى نقل الحجاج عبر مطار المدينة المنورة، سواء في الذهاب أو العودة.

كما ستُستخدم المطارات الإقليمية المصرح لها لنقل الحجاج، مع توفير وسائل نقل داخلية من المحافظات إلى المطارات.

إجراءات التقديم

تم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الإشراف على رحلات الحج من 2 يناير وحتى 16 يناير 2024، وسيتم اختيار المشرفين وفقًا لمعايير تضمن الكفاءة والالتزام، لضمان تقديم تجربة حج مميزة للحجاج.

خدمات إضافية لراحة الحجاج

أكدت الوزارة استمرار توفير خدمات الإرشاد الديني للحجاج بالتعاون مع الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية.

وتشمل هذه الخدمات تقديم وعظ ديني شامل لضمان فهم الحجاج للإجراءات الدينية والإدارية المتعلقة بالحج، كما سيتم توزيع دليل إرشادي يغطي جميع استفسارات الحجاج، بدءًا من الاستعدادات وحتى العودة إلى أرض الوطن.

تجربة ميسرة للحجاج

تسعى الوزارة إلى تحسين تجربة الحجاج من خلال تسهيل إجراءات السفر والإقامة، وضمان توفير بيئة مريحة تتماشى مع احتياجاتهم، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتقديم خدمات شاملة ومنظمة للحجاج، مع الالتزام بالمعايير الصحية واللوجستية لضمان سلامتهم وراحتهم طوال الرحلة.