كشف علاج بالمجان لـ 1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

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قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة، بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. 

 

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية وسبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وفي هذا السياق، استعرض محافظ بني سويف تقريرًا أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، حول القافلة الطبية التي تم تنفيذها في قرية العواونة بمركز إهناسيا على مدار يومي السبت والأحد الماضيين. 

 

وشملت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات طبية (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، الأسنان)، تمكنت من الكشف على 1290 مريضًا وتوفير العلاج المجاني لهم. 

 

كما تم إجراء فحوصات معملية لعدد 161 حالة، وتحليل طفيليات لعدد 35 حالة، وإصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، مع تحويل حالة واحدة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى إجراء 114 موجة فوق صوتية.

 

كما شملت القافلة عقد ندوات توعية صحية لـ160 مواطنًا تناولت مواضيع مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية. كما تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن.

 

وبلغت إجمالي الخدمات المقدمة في القافلة بلغ 3927 خدمة، في إطار دعم الوزارة المستمر لتنفيذ هذه القوافل التي تُشرف عليها إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

 

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