بعد ساعات من وفاته.. نبيل الحلفاوي يتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الفنان نبيل الحلفاوي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد ساعات من إعلان خبر رحيله، صباح أمس الأحد، عن عمر ناهز ال 77 عامًا.

نبيل الحلفاوي

وفاة نبيل الحلفاوي





ويذكر أن قد أعلن خبر وفاة الفنان نبيل الحلفاوي أبناءه من خلال حسابه الشخصي على منصة "x"، حيث قد قام أبناءه بكتابة منشورا قالوا فيه:" مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، أحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاءه ولم يمر بعذاب طويل مع المرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلهوش شكرا على الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

موعد ومكان عزاء نبيل الحلفاوي

وأعلنت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إقامة مراسم العزاء غدًا الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.