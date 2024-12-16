صعود جديد.. أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، ارتفاعًا طفيفًا مع بداية التعاملات الأسبوعية، وسط ترقب عالمي لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية.



أسعار الذهب في السوق المحلية

عيار 24: سجل 4366 جنيهًا للجرام.

عيار 21: الأكثر تداولًا في مصر، وصل إلى 3820 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ 3274 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل 30،560 جنيهًا.

التأثيرات العالمية على السوق المحلية

استقرت أسعار الذهب عالميًا عند مستويات قريبة من سعر افتتاح الأسبوع الماضي، مع تحقيق ارتفاع طفيف بنسبة 0.6% في سعر الأونصة، التي أنهت التداول عند 2648 دولارًا، هذا الأداء جاء بعد تسجيل الذهب أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 2726 دولارًا، قبل أن يفقد معظم مكاسبه بسبب ضغوط بيعية خلال يومي الخميس والجمعة، حيث تراجع بنسبة 1.4% و1.2% على التوالي.

عوامل مؤثرة في السوق

السياسة النقدية الأمريكية، أدى الغموض حول قرارات البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة إلى تذبذب أسعار الذهب عالميًا، المستثمرون يترقبون إشارات جديدة من الفيدرالي حول استمرارية التشديد النقدي أو البدء في تخفيفه.

أسعار الدولار، استقرار الدولار عالميًا ساهم في الحد من ارتفاع الذهب، إذ تتحرك أسعار الذهب عادةً بعلاقة عكسية مع الدولار.

السوق المصرية تحت المجهر

في مصر، تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها سعر الدولار مقابل الجنيه، وحجم الطلب المحلي على المعدن النفيس.

ومع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، انعكس ذلك بشكل محدود على السوق المحلية بسبب استقرار الدولار نسبيًا في البنوك المصرية.