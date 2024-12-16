"يارب تعجبكم".. كريم عبدالعزيز يروج لأحدث أعماله المسرحية "الباشا"

روج الفنان كريم عبدالعزيز لأحدث أعماله المسرحية، التي تحمل اسم "الباشا"، والمقرر عرضها ضمن موسم الرياض من 25 ديسمبر الجاري حتى 1 يناير المقبل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر كريم عبدالعزيز البوستر الرسمي للمسرحية، وعلق عليها قائلًا:" مسرحية "الباشا" بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.. يارب تعجبكم".

منشور كريم عبدالعزيز

تفاصيل مسرحية "الباشا"

تأتي هذه التجربة المسرحية الجديدة في إطار اهتمام موسم الرياض بتقديم عروض تجمع بين الترفيه والإبداع الفني، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب. "الباشا" تمثل خطوة لافتة في مسيرة كريم عبد العزيز، الذي يحظى بجمهور واسع في الوطن العربي، إذ يقدم دورًا يحمل طابعًا كوميديًا واجتماعيًا يعكس قوة تواجده المسرحي.

آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز



وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز هو مسلسل «الحشاشين» الذي قدمه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وهو سياق درامي تاريخي في القرن الحادي عشر.



قصة مسلسل الحشاشين



وقدم كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين شخصية حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين، ومعاقل الطائفة الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، واستعرض العمل زيارة حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وسعيه نشر الدعوة النزارية الإسماعيلية.



أبطال مسلسل «الحشاشين»



شارك في مسلسل «الحشاشين»، مجموعة من كبار نجوم الوسط الفني، على رأسهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، شيري عادل، أحمد عبد الوهاب، نضال الشافعي، نيقولا معوض، بالإضافة للفنانة السورية سوزان نجم الدين، وعدد كبير من الفنانين، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة «سينرجي» المتحدة.