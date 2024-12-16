وكيل أوقاف الفيوم يترأس لجان التصفية لاختبارات تصريح الخطابة على بند التحسين

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بوابة الفجر

 قاد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، متابعة سير الاختبارات الأولية للراغبين في الحصول على تصريح الخطابة بنظام المكافأة على بند التحسين.

استهدفت تلك الاختبارات خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى خريجي المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، والتى عُقدت بقاعة مسجد ناصر الكبير بمحافظة الفيوم، وبدأت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا. 

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ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجان حتى الأربعاء المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2024.

وأكد الدكتور محمود الشيمي، خلال متابعته لسير الاختبارات، أن اللجان تعمل وفقًا لأعلى معايير الانضباط والشفافية والنزاهة، مشددًا على الالتزام الكامل بتوجيهات وزارة الأوقاف لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين في الاختبارات.

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تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالعمل الدعوي وإعداد كوادر مؤهلة تحمل رسالة الإسلام السمحة وتساهم في تعزيز الوعي الديني في المجتمع المصري.

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