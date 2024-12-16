‏الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تؤكد أن التعاون مع السلطات الجديدة في دمشق سيصب في مصلحة السوريين

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكدت ‏الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن التعاون مع السلطات الجديدة في دمشق سيصب في مصلحة السوريين وسيسهم في تسهيل الخروج من هذه المرحلة.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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