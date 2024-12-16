طلاب جامعة أسيوط يشاركون في البرنامج التدريبي لوزارة الخارجية

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جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شارك طلاب كلية التجارة بجامعة أسيوط اليوم الإثنين في فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات، الذي نظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، حول موضوعات السلم والأمن.

ويهدف البرنامج التدريبي؛ إلى تمكين الشباب المصري، وإعدادهم لأداء أدوار فعالة في خدمة وطنهم، ومجتمعهم، من خلال الفهم العميق لأولويات السياسة الخارجية المصرية، والتحديات الدولية الراهنة؛ لا سيما ما يتعلق منها بالنزاعات، والأزمات الإنسانية، والإرهاب.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بهذه المشاركة الطلابية القيّمة، التي تُعزز بدورها من الوعي السياسي، والمسؤولية الوطنية لدي الطلاب، وتوجيههم نحو الانخراط بفاعلية مع مؤسسات الدولة؛ للتعامل مع الأزمات الإقليمية، والاستثنائية التي تحيط بمصر، مُثمنًا استضافة وزارة الخارجية لطلاب الجامعات المصرية؛ للمشاركة في هذه الأنشطة التدريبية، وحرصها علي إجراء حوار متبادل معهم، والاستماع لآرائهم حول التطورات الراهنة في الإقليم، وتصوراتهم حول سبل التعامل معها.

وجاءت مشاركة الطلاب، تحت إشراف: الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، وشارك في البرنامج التدريبي من أبناء كلية التجارة؛ أسماء عبد الله عبد الحكيم  من خريجي الكلية، ومحمد ممدوح فتوح الفرقة الرابعة بقسم العلوم السياسية، وأسماء محمد عبد الرحيم  المستوى الثالث، برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS.

ومن جهته، أفاد الدكتور علاء عبد الحفيظ إن فعاليات البرنامج التدريبي؛ تضمنت استعراض الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق السلام، والاستقرار، وفي مقدمتها دور القيادة السياسية في ملف إعادة الإعمار، والتنمية الشاملة، وكذلك المساهمة في تسوية النزاعات المُختلفة، ومن بينها؛ جهودها الكبيرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا أن التدريب تطرّق إلي مناقشة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتمسكها بمبدأ الاتزان الاستراتيجي، والرافض للاستقطاب الدولي، فضلًا عن استعراض الدور التنموي لوزارة الخارجية في دعم الاقتصاد المصري، ورعاية مصالح المصريين بالخارج

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