محافظ الدقهلية يتفقد شوارع ومنافذ البيع ببلقاس..ويكليف وكيل التموين بالمرور اليومي على المنافذ

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال جولته على المنافذ ببلقاس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عدد من شوارع ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية بمدينة بلقاس،وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بشوارع المدينة والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع والميادين وكذلك بالقرى.

وخلال جولته كلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالمرور اليومي على منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة وتشكيل لجان بكل مركز لمتابعة ومراجعة أسعار البيع في المنافذ ووضع أسعار استرشادية يوميا يلتزم بها أصحاب المنافذ دون مغالاة،مؤكدا أن تلك المنافذ تم منحها دون مقابل مادي ولا بد أن ينعكس ذلك على الأسعار،وشدد على عدم بقاء أي مسئول تموين في مكتبه والمرور المستمر على منافذ ومعارض بيع السلع والتأكيد على إعلان الأسعار.

كما وجه محافظ الدقهلية غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بالمتابعة الدائمة لحالات البناء والتأكد من استخراج التراخيص اللازمة لأعمال البناء وإحالة المخالفات في الحال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،كما وجه لها بالمتابعة المستمرة لمستوى النظافة والخدمات العامة بالمركز خاصة بمدخل المدينة.

شملت جولة محافظ الدقهلية في بلقاس عدد من الشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة،وعدد من منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات،والتقى بعدد من المواطنين واستمع إليهم وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة بحي شرق وغرب شملت، شارع قناة السويس، شارع الجيش،شارع الجمهورية، المشاية، كوبري الجامعة،وشدد على استمرار رفع تجمعات القمامة من خلال رئاسة الأحياء ورئاسة المركز وشركات النظافة في إطار منظومة النظافة المعمول بها في المنطقة المركزية.

وخلال عودته تفقد محافظ الدقهلية إدارات بالديوان العام للمحافظة مشددا على ضرورة حسن استقبال المواطنين والسرعة في تقديم الخدمات،وأكد أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

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