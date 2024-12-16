"مخاطر استخدام مادة الأملجم فى حشو الأسنان".. ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط اليوم الإثنين ندوة تحت عنوان استخدام مادة الأملجم فى حشو الأسنان.

وحاضر فى الندوة الدكتور محمود محمد عمار استاذ بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فرع أسيوط مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الصحة من خلال مراعاة الاجراءات الصحية والوقائية بالنسبة للطبيب والمريض والمنشآت الصحية،ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان التى تبدأ من صحة الأسنان،مادة الاملجم وتكوينها،تاريخ استخدامها فى الطب، مخاطر استخدامها فى حشو الأسنان حيث تحتوى على مادة الزئبق ضمن مكوناتها وهى مادة سامة بجب استخدامها بمعايير محددة وبنسب معينة.

وكما أكد عمار على مميزات مادة الاملجم ومنها قلة التكلفة، تناسبها لحشو التجاويف الكبيرة فى الأسنان المصابة، قوتها وصلابتها.

وحذر عمار من مخاطر مادة الاملجم إذا تسربت لمعدة الإنسان حيث تؤثر على الكلى والأعصاب بشكل ضار.

ونوه عمار إلى ضرورة الاهتمام بصحة الأسنان خاصة منذ الصغرواتباع نظام غذائى سليم وزيارة طبيب الأسنان بصفة دورية.

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