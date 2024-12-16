يالصور.. وفد حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يدعم الأطفال مرضى السرطان بالأقصر

محافظات
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، في إطار دعم رجال الشرطة بوزارة الداخلية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد،.

قام الوفد خلال زيارتهم للمستشفى، بتوزيع الورود والهدايا والألعاب علي علي المرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى، وكذلك أماكن الانتظار للمساهمة في التخفيف عنهم والتأكيد على دور رجال الشرطة في دعم المجتمع المدني والتواجد بين مرضى السرطان للتخفيف عنهم، وقاموا بعمل جولة رافقهم خلالها قيادات المستشفى، وتم عرض تفاصيل العلاج والتجهيزات علي أعلى مستوى بأحدث الأجهزة والمعدات والفرش حول العالم في أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف العمليات.
كما تفقد الوفد اقسام المستشفى ومنها: العلاج الاشعاعى والكيميائي، وبنك الدم، والصيدلة الإكلينيكية، وأشادوا بمستوى التجهيزات، والخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدين على استمرار رجال وزارة الداخلية في مهمتهم لدعم أبناء المجتمع المصري في المستشفى بتكرار الزيارات للمستشفى خلال الفترة المقبلة.

 ومن جهته، رحب الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد  من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الذين يحرصون على تكرار الزيارات للمستشفى ودعم الأطفال وكبار السن  مرضي الأورام السرطانية، موجها لهم التحية على زيارتهم للمستشفى، للتخفيف عن المرضى، كما أشاد بدور اللواء محمد الصاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، على دعمه المتواصل للمستشفى، وحرصه على زيارة المرضى بالمستشفى.

 

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