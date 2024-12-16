محافظ قنا: قنوات مباشرة للتواصل وإيجاد حلول فورية للمشكلات

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محافظ قنا
محافظ قنا

 

استأنف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بالاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، والعمل على تحسين جودة حياتهم، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.

خلال اللقاء، استجاب محافظ قنا لعدد من طلبات المواطنين، والتي شملت حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأكثر احتياجًا، والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلبية طلبات ذوي الإعاقة، كما تضمنت الطلبات مشكلات في قطاعات التربية والتعليم، ومجالس المدن، والتأمين الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، علي أهمية خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال اللقاء الأسبوعي أو الجولات الميدانية، للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم عن قرب، والعمل على تلبيتها في إطار استراتيجية تعتمد على التفاعل المباشر، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يُعدّان أولوية قصوى للإدارة المحلية.

و وجّه محافظ قنا، ممثلي المديريات والجهات المعنية بضرورة دراسة جميع الطلبات والمشكلات بدقة، وإيجاد الحلول الأنسب لها بما يتماشى مع القانون.

احتياجات المواطنين استجابة أسبوعي احتياج احتياجات استراتيجي أسبوع أسر اطار افة آسية الـ أشر أصل أكثر ألا التضامن الاجتماع التعلي التربية والتعلي التضامن التنمية المحلية التضامن الاجتماعى التربية والتعليم الجهات المعنية الجولات الميدانية الدكتور حازم عمر الدكتور خالد عبد السكرتير العام المساعد الصرف الصحي الشرب والصرف الصحي الفئات الاكثر احتياج ا العلاج على نفقة الدولة الفئات الأكثر احتياج القيادة السياسية القطاع الخاص اللواء حسام حمودة شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب علاج على نفقة الدولة

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