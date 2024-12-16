حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

شدد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة المتابعة الدورية من قِبَل جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة وسام البحيري، وبالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية بالمراكز، لرصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها.

وأكد دياب أهمية التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الرقعة الزراعية، وهي أساس الاقتصاد القومي، وتؤثر بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

أبعاد المشكلة وتأثيراتها

رغم وجود تشريعات صارمة تجرّم التعدي على الأراضي الزراعية، لا تزال هذه الظاهرة مستمرة، ما يؤدي إلى تقليص متوسط نصيب الفرد من الأراضي، وتدهور إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يؤثر سلبًا على معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية.

كما أن استمرار التعديات يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة تنعكس على صافي الدخل الزراعي، مما يستدعي تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة.

جهود ميدانية لإزالة التعديات

في هذا السياق، قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، برئاسة المهندس إيهاب فايز، بالتعاون مع المهندس خالد فتحي، رئيس قسم جهاز الحماية، بتنفيذ عدد من الإزالات الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية، شملت:

الحالة الأولى: إزالة حفر أساسات لعمل أعمدة خرسانية على مساحة قيراط بناحية بندر الفيوم، حوض الحصري.

الحالة الثانية: إزالة سور من البلوك بارتفاع نصف متر وأشجار بازروميا على طريق الدائري، بناحية زاوية الكرادسة.

الحالة الثالثة: إزالة غرفتين من الخشب والسبايد على مساحة قيراط بناحية بندر الفيوم، حوض الحاكورة.



تم تنفيذ هذه الإزالات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وفق القوانين والتعليمات المعمول بها.

التزام مستمر بالحفاظ على الرقعة الزراعية

تؤكد وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم التزامهما الكامل بمواجهة هذه الظاهرة، وتعزيز الرقابة على الأراضي الزراعية لضمان استدامتها.

وتشدد الجهود المبذولة على أهمية تضافر كافة الجهات المعنية والمجتمع المحلي للحفاظ على ثروة مصر الزراعية، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويعزز التنمية المستدامة.