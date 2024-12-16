استمرار حملات الرقابة على محلات المبيدات الزراعية في الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، برئاسة الدكتور أحمد رزق، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الآفات برئاسة الدكتور أيمن حمودة، بتكثيف حملاتها الرقابية في مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

ترأست الحملة المهندسة فايزة عبدالمعبود، مدير إدارة المكافحة بالمديرية، بمشاركة المهندس فكري شعبان، مسئول الرقابة على المبيدات بالإدارة، كما شهدت الحملة تعاونًا مع شرطة المسطحات والبيئة بالفيوم، لضمان تحقيق أقصى درجات الرقابة والالتزام بالقوانين المنظمة لتداول المبيدات والمخصبات الزراعية.

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وأسفرت الحملة عن معاينة عدد من محلات المبيدات والمخصبات الزراعية، والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المقررة. 

تأتي هذه الجهود حرصًا على سلامة المنتجات الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

تؤكد وزارة الزراعة استمرار هذه الحملات التفتيشية في جميع أنحاء المحافظة، بهدف القضاء على أي مخالفات وضمان تداول المبيدات الزراعية بشكل آمن وقانوني.

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