تقام غدا الثلاثاء 5 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تم تأجيل لقاء وحيد يجمع بين جولدن جيت وسيلا بسبب مشاركة جولدن جيت بمنافسات كأس مصر.

مواجهات قوية للواسطى وبنى سويف والفيوم بالجولة 9 بالقسم الثالث



حيث يستضيف نادى بنى سويف نظيره مركز شباب سنورس بالمباراة النهائية التى تجمع بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، ويسعى أبناء بنى سويف للتشبث بصدارة المجموعة فيما يسعى أبناء سنورس لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للدخول لمنطقة الامان، ويحتل بنى سويف المركز الأول برصيد 18 نقطة فيما يحتل سنورس المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

ويستضيف مركز شباب الواسطى نظيره نادى اهلى الغرق بملعب ساحة الواسطى، ويسعى أبناء الواسطى لتحقيق الانتصار لمصالحة الجماهير والدخول لمنطقة الأمن فيما يسعى اهلى الغرق لتحقيق الانتصار خارج ملعبه لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل مركز شباب الواسطى المركز الثامن برصيد 7 نقاط فيما يحتل اهلى الغرق المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويستضيف نادى عاملين غارب نظيره مركز شباب الفيوم بملعبه بالبحر الأحمر، ويسعى أبناء غارب لتحقيق الفوز للعودة لمنطقة المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء مركز شباب الفيوم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل عاملين غارب المركز الرابع برصيد 12 نقطة فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط.

ويستضيف مركز شباب سمسطا نظيره نادى ابو كساة بملعبه بسمسطا ببنى سويف، ويسعى أبناء سمسطا لتحقيق الانتصار لإسعاد الجماهير والتقدم نحو منطقة الامان فيما يسعى أبناء ابو كساة للعودة لسلسلة النتائج الإيجابية، ويحتل سمسطا المركز العاشر برصيد 7 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز السابع برصيد 9 نقاط.

ويستضيف مركز شباب ابشواى شقيقه نادى مطرطارس بديربي فيومى بملعب مركز شباب الفيوم، ويسعى أبناء ابشواى للفوز للدخول لمنطقة المنافسة فيما يسعى ابناء مطرطارس لتحقيق الانتصار للابتعاد عن مؤخرة جدول الترتيب، ويحتل ابشواى المركز السادس برصيد 10 نقاط فيما يحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد نقطتين.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 18 نقاط.

2 - نادى سيلا 17 نقطة .

3 - اهلى الغرق 13 نقاط.

4 -نادى عاملين غارب 12 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 12 نقاط.

6 - مركز شباب ابشواى 10 نقاط.

7 - نادى ابو كساة 9 نقاط .

8 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 7 نقاط .

10 - مركز شباب سمسطا 7 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 2 نقاط.

