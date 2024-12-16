تفعيل الرقابة على الجمعيات الزراعية بالفيوم

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بوابة الفجر

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم خطوات جادة لتعزيز الرقابة على الجمعيات الزراعية لضمان تقديم الدعم المستحق للمزارعين،ذلك حيث قامت إدارة التعاون بمركز سنورس، تحت إشراف المهندسة هدى محمد وجيه، مديرة الإدارة، بتشكيل لجنة دائمة للمرور على الجمعيات الزراعية. 

وبدأت اللجنة أعمالها بزيارة جمعية طنطاوي بمركز سنورس لمراجعة أرصدة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج المدعمة المقدمة من الوزارة، والتأكد من تواريخ صلاحية المخصبات الزراعية لضمان جودتها.

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كما شملت أعمال اللجنة مراجعة الدورة المستندية بشكل كامل، لضمان الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة لصرف الأسمدة، مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بالمتعدين على الأراضي الزراعية. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حسين القرملاوي، مدير عام التعاون الزراعي، ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ودعم المزارعين بالمستلزمات اللازمة لتحقيق إنتاجية عالية.

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تأتي هذه التحركات ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية وضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، في إطار الحرص على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

 

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