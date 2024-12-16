سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بعد هبوط الأسعار
سجّل سعر الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا في منتصف التعاملات، دون تحريك في سعر الذهب بعد آخر انخفاض سجله الجمعة الماضية على المستويين العلمى والمحلى، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل مستمر بناءً على حركة الأسواق المحلية والعالمية. إليك التفاصيل للجرام بالعيارات المختلفة في منتصف تعاملات اليوم:
عيار 24:
- شراء: 4326 جنيهًا
- بيع: 4349 جنيهًا
عيار 22:
- شراء: 3965 جنيهًا
- بيع: 3986 جنيهًا
عيار 21:
- شراء: 3785 جنيهًا
- بيع: 3805 جنيهًا
عيار 18:
- شراء: 3244 جنيهًا
- بيع: 3261 جنيهًا
عيار 14:
- شراء: 2523 جنيهًا
- بيع: 2537 جنيهًا
عيار 12:
- شراء: 2163 جنيهًا
- بيع: 2174 جنيهًا
الجنيه الذهب:
- شراء: 30280 جنيهًا
- بيع: 30440 جنيهًا
ملحوظة: الأسعار المذكورة لا تشمل الضريبة والمصنعية.
المصنعية:
- تختلف المصنعية حسب العيار:
- عيار 21: نحو 6% من سعر الجرام، متضمنة ضريبة القيمة المضافة.
- عيار 18: نحو 14%.
يرجى ملاحظة أن الأسعار تتغير حسب السوق المحلية والدولية، وقد تختلف قليلًا من محل لآخر.