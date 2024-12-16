سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بعد هبوط الأسعار

سجّل سعر الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا في منتصف التعاملات، دون تحريك في سعر الذهب بعد آخر انخفاض سجله الجمعة الماضية على المستويين العلمى والمحلى، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل مستمر بناءً على حركة الأسواق المحلية والعالمية. إليك التفاصيل للجرام بالعيارات المختلفة في منتصف تعاملات اليوم:

عيار 24:

شراء: 4326 جنيهًا

بيع: 4349 جنيهًا

عيار 22:

شراء: 3965 جنيهًا

بيع: 3986 جنيهًا

عيار 21:

شراء: 3785 جنيهًا

بيع: 3805 جنيهًا

عيار 18:

شراء: 3244 جنيهًا

بيع: 3261 جنيهًا

عيار 14:

شراء: 2523 جنيهًا

بيع: 2537 جنيهًا

عيار 12:

شراء: 2163 جنيهًا

بيع: 2174 جنيهًا

الجنيه الذهب:

شراء: 30280 جنيهًا

بيع: 30440 جنيهًا

ملحوظة: الأسعار المذكورة لا تشمل الضريبة والمصنعية.

المصنعية:

تختلف المصنعية حسب العيار: عيار 21 : نحو 6% من سعر الجرام، متضمنة ضريبة القيمة المضافة. عيار 18 : نحو 14%.



يرجى ملاحظة أن الأسعار تتغير حسب السوق المحلية والدولية، وقد تختلف قليلًا من محل لآخر.