عيار 21 الآن في مصر.. سعر الذهب اليوم بيع وشراء

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا في منتصف التعاملات بعد آخر انخفاض شهدته يوم الجمعة الماضي. وفيما يلي أحدث الأسعار وفقًا للشعبة العامة للذهب:

أسعار الذهب المحلية:

عيار 24:

4365.17 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا):

3820 جنيهًا

عيار 18:

3274.29 جنيهًا

الجنيه الذهب:

30560 جنيهًا

سعر الذهب عالميًّا:

2656 دولارًا للأوقية

يُذكر أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضرائب، التي قد تختلف حسب العيار ونوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب في الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3270 جنيهًا للبيع و3252.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8.5 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 2543.25 جنيهًا للبيع و2530 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 6.75 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 2180 جنيهًا للبيع و2168.5 جنيهًا للشراء، بهبوط قدره 5.75 جنيهًا.



أسعار الذهب النهاردة

سعر جرام الذهب عيار 9 سجل 1635 جنيهًا للبيع و1626.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض بلغ 4.25 جنيهًا.

سعرالجنيه الذهب سجل 30520 جنيهًا للبيع و30360 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 80 جنيهًا.

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الاثنين 16-12-2024

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24: 320.65 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 22: 293.72 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 21: 280.57 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 18: 240.49 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 14: 187.58 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 12: 160.33 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 10: 133.71 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 9: 120.24 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 8: 106.78 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب: 9972.22 ريال سعودي

