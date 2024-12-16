تحديث جديد في سعر الذهب اليوم.. كم يسجل الآن؟

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024، حيث سجل الذهب صعودًا محدودًا في السوق المصري، مع فتح التداول على الذهب في الصاغة بمستهل تعاملات هذا الأسبوع.



سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024

عيار 24 يسجل 4366 جنيها.

عيار 21 يسجل 3820 جنيها.

عيار 18 يسجل 3274 جنيها.

الجنيه الذهب 30560 جنيها.

وفقد الذهب العالمي معظم المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بالقرب من سعر الافتتاح، وذلك بعد يومين من الخسائر محت معظم مكاسب الذهب الذي سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع، يأتي هذا في ظل عدم اليقين بشأن التوقعات المتعلقة بمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليغلق عند المستوى 2648 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2643 دولار للأونصة، وكان قد سجل اعلى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2726 دولار للأونصة.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب بعد أن سجل أسبوعين متتاليين من الخسائر، بينما قد انخفض الذهب يوم أمس الجمعة بنسبة 1.2% ليتبع انخفاض آخر يوم الخميس بنسبة 1.4%.

توقعات أسعار الذهب 2025

وأفاد تقرير لبنك «أي إن جي» العالمي بأنَّ سعر الذهب سيواصل الارتفاع في 2025 ليحقق المزيد من المكاسب، وهو ما يأتي نتيجة الظروف الاقتصادية المشتعلة المستمرة مع التوترات الجيوسياسية المستمرة والمشتريات السيادية القوية.

وأوضح التقرير أنَّ أسعار الذهب العالمية للوصول إلى مستويات جديدة في عام 2025، خاصة أنَّ الذهب كان من بين أفضل السلع الرئيسية أداءً هذا العام 2024، كما أوضحت خبيرة استراتيجيات السلع في توقعات ING، أن الذهب أرتفع بأكثر من 25% حتى الآن هذا العام، محققًا سلسلة من الأرقام القياسية بدعم من التفاؤل بشأن تخفيضات الفائدة والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية والطلب القوي من الأسواق الآسيوية.

وساهمت تأثيرات اتجاه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب، وأعطاه دفعة قوية للأسعار خلال 2024 خاصة في سبتمبر الماضي، كما أن طلب البنوك المركزية على الذهب والتوقعات المستقبلية تؤكد استمرار الطلب على الذهب من البنوك المركزية بقوة خلال 2025، وهو ما يدعم زيادة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.