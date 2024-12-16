بالأسماء.. مصرع أسرة كاملة في حادث تصادم بالقليوبية

تعرض 4 أشخاص لحادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل وتوكتوك على طريق البر الشرقي بكفر شكر أمام قرية البقاشين بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالبر الشرقي بطريق كفر شكر أمام قرية البقاشين.

جاء أسماء المتوفيين جميعهم من أسرة واحدة وهم:

فوزي فرج فوزي 28 سنة، جودة عويس فوزي 22 سنة، محمد فرج فوزي 27 سنة، محمد عادل فوزي 25 سنة، وجميعهم من محافظة الدقهلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر، جراء الحادث، وجمعيهم من محافظة الدقهلية.