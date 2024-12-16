"مدبولي" يلتقي سفيرة الولايات المتحدة في مصر لتنسيق الرؤى بكافة المجالات

الفجر السياسي
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

 

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مُشددًا على أهمية تلك العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أكد  رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية خاصة على الصعيد البرلماني لتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.


من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية في مصر بالزخم الايجابي الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مُعربة عن تقديرها التام للقاءات المختلفة التي تجمع مسئولي البلدين في ضوء أهمية تلك اللقاءات لتنسيق الرؤى الأمريكية المصرية في كافة المجالات.

 


وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن.

 

ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لا بد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

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