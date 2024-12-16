‏قناة الرئاسة السورية على تيليجرام تنشر بيانا يفترض أنه صدر من بشار الأسد من موسكو بتاريخ 16 ديسمبر

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بوابة الفجر

نشرت ‏قناة الرئاسة السورية على تيليجرام تنشر بيانا يفترض أنه صدر من بشار الأسد من موسكو بتاريخ 16 ديسمبر.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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