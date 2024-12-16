رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات 2025
نتيجة حج الجمعيات 2025 تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن البدء في طرح النتيجة من قبل الجهات المختصة.
نتيجة حج الجمعيات 2025
وتساءل الرأي العام المصري عن نتيجة حج الجمعيات 2025 وذلك لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلاله الإطلاع على تلك النتيجة، وكذلك الرابط الذي يمكن من خلاله معرفتها.
رابط نتيجة حج الجمعيات 2025
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، طرق الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنّها أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالحج، مؤكّدة حرصها على تيسير رحلات الحج والتعاقد على أفضل الفنادق في السعودية.
ويمكن للمواطنين الاطلاع على النتائج بسهولة من خلال الرابط الرسمي للبوابة، حيث تشمل القائمة أسماء المقبولين من مختلف المحافظات، الذين تم اختيارهم وفقًا للمعايير والشروط التي وضعتها الوزارة لضمان الشفافية.
خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات 2025
وفيما يلي يقدم "الفجر" خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات 2025، وذلك بعد زيادة البحث عنها من قبل الرأي العام المصري:
- زيارة بوابة الحج المصرية الموحدة
- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحج
- كتابة كود التحقق الذي سيظهر على الشاشة
- النقر على بحث لعرض النتيجة
- تظهر نتيجة حج الجمعيات 2025