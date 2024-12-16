وكيل تعليم مطروح تتفقد معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF بمركز التطوير

محافظات
وكيلة تعليم مطروح
وكيلة تعليم مطروح في المعرض

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF بمركز التطوير التكنولوجي كذلك أعمال تقييم المشروعات البحثية العلمية والاجتماعية للطلاب النوابغ من أبناء المحافظة وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل جاتو وكيل المديرية والأستاذ محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ أيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني والأستاذ السيد عماد مدير مركز التطوير التكنولوجي ولجنة التحكيم المحلية المكونة من الأستاذ عبدالشافي موجه عام الحاسب الآلي والأستاذ وائل دويدار والاستاذ محمد رفاعي موجه أول الحاسب الآلي.

وأوضحت وكيل الوزارة أن طلاب المدرسة النووية شاركوا في مسابقة أسيف الدولية بعدد ست عشرين مشروعًا متنوعًا عن البحث العلمي بينما شاركت طالبات مطروح الرسمية لغات بمشروعا بحثيا واحدًا كذلك طلاب مدرسة مصطفي أمين الثانوية بنين وطلاب حسن الشربتلي الرسمية لغات بمشروع بحثي.

أشادت الأستاذة نادية فتحي بالمشروعات البحثية المبتكرة للطلاب  مشيرة أنهم نموذجًا مضيئا يحتذي به لأبنائنا الطلاب في الجد والاجتهاد والبحث والحرص علي طلب العلم مشيرة أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم وذلك في إطار توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذًا لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية بتشجيع البحث العلمي إيمانا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.

أبناء المحافظة اعمال تقييم التربية والتعليم م التنفيذي التكنولوجيا التطوير التكنولوجي القيادة السياسية المشروعات البحثية تربية والتعليم طلاب المدارس وكيل تعليم مطروح

مواد متعلقة

لمناقشة ميثاق النادى وتطلعات المرحلة المقبلة.. تفاصيل أجتماع أعضاء نادي القيادات الشبابية بمطروح

مدارس مطروح تحتفل بالعيد القومي خلال طابور الصباح وعبر منصات الإذاعة المدرسية وخلال الحصة الأولى

رئيس أزهر مطروح يفتتح معرض نتائج العام الجديد بمجمع معاهد النموذجي

لهذا السبب اجتمع رئيس مركز ومدينة سيوة مع المشايخ والعواقل

مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنائبة غادة على عضو مجلس النواب

رئيس الشركة القابضة بجناح شركة مياه مطروح بالمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه

ختام فعاليات ورشة عمل لجنة التراث بمطروح حول «جماليات الأشكال الفنية في النسيج البدوي بين الأصالة والتجديد»

رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال القافلة الطبية بمستشفي سيوة المركزي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

"روح الروح".. وداعٌ أخير لشيخ المأساة الفلسطينية خالد نبهان

عاجل- استشهاد الشيخ خالد نبهان الشهيربـ "روح الروح"