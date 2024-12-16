وكيل تعليم مطروح تتفقد معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF بمركز التطوير

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF بمركز التطوير التكنولوجي كذلك أعمال تقييم المشروعات البحثية العلمية والاجتماعية للطلاب النوابغ من أبناء المحافظة وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل جاتو وكيل المديرية والأستاذ محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ أيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني والأستاذ السيد عماد مدير مركز التطوير التكنولوجي ولجنة التحكيم المحلية المكونة من الأستاذ عبدالشافي موجه عام الحاسب الآلي والأستاذ وائل دويدار والاستاذ محمد رفاعي موجه أول الحاسب الآلي.

وأوضحت وكيل الوزارة أن طلاب المدرسة النووية شاركوا في مسابقة أسيف الدولية بعدد ست عشرين مشروعًا متنوعًا عن البحث العلمي بينما شاركت طالبات مطروح الرسمية لغات بمشروعا بحثيا واحدًا كذلك طلاب مدرسة مصطفي أمين الثانوية بنين وطلاب حسن الشربتلي الرسمية لغات بمشروع بحثي.

أشادت الأستاذة نادية فتحي بالمشروعات البحثية المبتكرة للطلاب مشيرة أنهم نموذجًا مضيئا يحتذي به لأبنائنا الطلاب في الجد والاجتهاد والبحث والحرص علي طلب العلم مشيرة أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم وذلك في إطار توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذًا لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية بتشجيع البحث العلمي إيمانا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.