جامعة حلوان تستضيف ممثل "علوم الإدارة الدولية" ISM بألمانيا

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضاف أعضاء مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، ممثل جامعة علوم الإدارة الدولية ISM  بألمانيا، وذلك في إطار دور مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في تعزيز التعاون الدائم مع الجامعات الاجنبية المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وقد تم مناقشة سبل التعاون المشتركة بين جامعة ISM وجامعة حلوان والتي من خلالها فتح مجال تبادل الخبرات الأكاديمية وأجراء البحوث المشتركة، مما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار العلمي وتقديم برامج أكاديمية متطورة وذات جودة عالية.

وحضر اللقاء  الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة "جاكلين توشيل" بجامعة علوم الإدارة الدولية ISM  بألمانيا، والدكتورة سارة البية وكيلة كلية علوم الرياضة بنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اللقاء مناقشة فرص تمويل المشروعات المشتركة والتي تسهم في  رفع مستوى التصنيف الأكاديمي للجامعة، ويزيد من مكانتها بين المؤسسات التعليمية الدولية.
وخلال اللقاء تم استعرض الطرفان أهم أوجه التعاون ما بين جامعة حلوان وجامعة ISM الالمانيه، وتم وضع نقاط رئيسية يمكن البدء بها خلال المرحلة القادمة للتقدم للمشروعات الدولية في مجال التسويق الرياضي والادارة الرياضية وكذلك اكد الطرفان على اهمية أن يكون هناك اتفاقية للتبادل الطلابي وأعضاء التدريس من أجل تبادل خبرات في تلك المجالات المعنية.

العلاقات الدولية خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان

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