مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان المستجدات الحديثة للأمراض المزمنة

نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الإثنين ندوة تحت عنوان المستجدات الحديثة للأمراض المزمنة.

وحاضر فى الندوة الدكتور احمد مساعد إستشارى أمراض الباطنة والكلى والضغط والسكر والجهاز الهضمي بمستشفيات جامعة أسيوط.

واستهل مساعد الندوة بتعريف الأمراض المزمنة وانواعها كالسكرى والضغط والاعتلال الكلوى واهم الأعراض التى تنذر بأن الشخص أصبح مريض سكر والتى منها:

الشعور بالعطش الشديدوالجوع الشديد مع الأكل بشكل مستمروزيادة عدد مرات التبول عن الحد الطبيعي والذي يتمثل ما بين أربع إلى سبع مرات يوميًاومشاكل الرؤية والتي تتمثل بالرؤية الضبابيةوظهور الكدمات بطيئة الشفاء والتعب والإرهاق الشديد، حيث ينتج ذلك بسبب عدم إنتاج الجسم لكميات كافية من الطاقة.

وأكد مساعد على أن مرض اعتلال الكلية السكري السبب الرئيسي لمرض الكلى في مرحلته النهائية على مستوى العالم. ويشكل ارتفاع سكر الدم المزمن وارتفاع ضغط الدم عوامل الخطر الرئيسية لتطور اعتلال الكلية السكري. وبشكل عام، ينبغي إجراء فحص البول الزلالي الدقيق سنويًا، بدءًا من بعد 5 سنوات من التشخيص في مرض السكري من النوع الأول وعند التشخيص ثم سنويًا بعد ذلك في مرض السكري من النوع الثاني.

وكما أوضح مساعد الأنواع المختلفة لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني وكيفية التعامل الطبى والعلاج مع كل نوع.

وأضاف مساعد أن هناك علاقة بين ظهور أعراض السكري والضغط في الجسم، إذ إنّ هناك عوامل بيئية ووراثية مشتركة تعزز كلاّ منهما. وينبغي التنويه إلى أنّ احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم تزداد بمقدار الضعف للشخص المصاب بمرض السكري مقارنةً بالشخص السليم، كما أنّ احتمالية الإصابة بأمراض القلب تزداد بمقدار أربعة أضعاف للشخص المُصاب بكلا المرضين.

وفى نهاية اللقاء أوصى مساعد بضرورة الالتزام بالأنظمة الغذائية الصحية وممارسة الرياضة حيث أن إتباع نظام غذائي صحى يحد من المضاعفات الخاصة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم