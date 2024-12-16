دهسته سيارة مسرعة.. قرار النيابة ضد السائق المتسبب في وفاة عامل بالشروق

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

قررت نيابة الشروق وبدر حبس سائق متهم بالتسبب في مصرع عامل، إثر تعرضه لحادث دهس مروع أسفل عجلات سيارة بشوارع منطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوفاة عامل، بدائرة قسم شرطة الشروق، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اصطدام سيارة الاجهزة الامن اصطدام أجهزة الأمن التحريات وجمع المعلومات التحقيق التجمع الأول

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

"روح الروح".. وداعٌ أخير لشيخ المأساة الفلسطينية خالد نبهان

عاجل- استشهاد الشيخ خالد نبهان الشهيربـ "روح الروح"