دهسته سيارة مسرعة.. قرار النيابة ضد السائق المتسبب في وفاة عامل بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حبس سائق متهم بالتسبب في مصرع عامل، إثر تعرضه لحادث دهس مروع أسفل عجلات سيارة بشوارع منطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوفاة عامل، بدائرة قسم شرطة الشروق، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.