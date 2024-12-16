فتيات المحافظات الحدودية في ضيافة عاصمة الثقافة المصرية

تستضيف محافظة المنيا، يوم الجمعة المقبل، فعاليات الملتقى الثقافي التاسع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

يأتي هذا الملتقى تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تعزيز التواصل الثقافي وتمكين المرأة

صرّح الكاتب محمد ناصف بأن الملتقى يُبرز حرص وزارة الثقافة على تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن ذاتها ومواهبها. يهدف الملتقى إلى تعزيز جسور التواصل الثقافي بين المشاركات، مع التركيز على فتيات المحافظات الحدودية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

التنوع الثقافي والمشاركة النسائية

أوضحت الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "أهل مصر"، أن الملتقى يعكس التنوع الثقافي الذي تزخر به مصر، بمشاركة نساء وفتيات من ست محافظات حدودية، بالإضافة إلى ممثلات من حي الأسمرات بالقاهرة.

فعاليات متنوعة ومحاضرات توعوية

تشمل الفعاليات ورشًا فنية وتراثية، ومحاضرات تناقش موضوعات مثل الشمول المالي، بدء المشاريع الصغيرة، وتأهيل المرأة لسوق العمل في عصر الثورة الرقمية. كما تسلط اللقاءات الضوء على القضايا الصحية، البيئية، والتغيرات المناخية.

زيارات ميدانية وأمسيات ثقافية

يتضمن الملتقى زيارات ميدانية لأماكن أثرية وتاريخية بالمنيا، مثل مسجد الفولي وجبل الطير، إضافة إلى ذلك، تُقام أمسيات ثقافية بعنوان "الأزياء والفنون.. هوية المرأة في المناطق الحدودية" و"حكايات من الحدود وتراث يروى".

تحقيق العدالة الثقافية عبر مشروع "أهل مصر"

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة، يهدف إلى تشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، مع توفير أنشطة موجهة للمرأة والشباب والأطفال في المحافظات الحدودية.