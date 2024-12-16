وزارة الثقافة تُكرّم رموز الإبداع في احتفالية "يوم الثقافة" 8 يناير بدار الأوبرا المصرية

الفجر الفني
يوم الثقافة
يوم الثقافة


في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الثقافة والفنون في مصر، أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن احتفالية كبرى بعنوان "يوم الثقافة"، تُقام في 8 يناير 2024 بدار الأوبرا المصرية، الحدث يأتي لتكريم المبدعين والمثقفين الذين أسهموا في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وإثراء المشهد الفني والفكري.

 

احتفاء بالمبدعين ودورهم في حفظ الهوية
 

صرّح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بأن هذه الاحتفالية تُعد رسالة تقدير وعرفان لجهود المبدعين والمثقفين الذين ساهموا في تشكيل الوعي الوطني وحفظ التراث الثقافي المصري، وأكد أن دورهم يتجاوز حدود الإبداع ليصبح محوريًا في تعزيز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي لإبراز إسهاماتهم وإنجازاتهم على مدار العام.

 

تفاصيل الفعالية المرتقبة
 

تُقام الاحتفالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة قريبًا خلال مؤتمر صحفي تنظمه الوزارة. 

 

وستشهد الفعالية تكريم نخبة من أبرز الشخصيات التي أثرت في مجالات الأدب والفن والفكر والمسرح والسينما والموسيقى.

رسالة الوزير: الاحتفاء بالفنون والتراث
 

وأشار الوزير إلى أن الاحتفالية ليست مجرد تكريم بل هي مناسبة للاحتفاء بالتراث الثقافي والفني المصري، وإبراز الأسماء التي ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية والمحلية.

 

 كما أوضح أن الحدث يحمل رسالة تقدير لكل من ساهم في تعزيز مكانة الثقافة والفنون كمكون أساسي من مكونات القوة الناعمة المصرية.

الهدف من الاحتفالية


تهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على الإسهامات البارزة التي قدّمتها شخصيات مؤثرة في الحياة الثقافية والفنية خلال العام 2024، وسيتم تكريم رموز حققوا إنجازات استثنائية وأسهموا في تشكيل الوعي الثقافي المصري، مما يعكس التزام الوزارة بدعم وتقدير جهود المبدعين.

 

اختتامًا، تأتي هذه الاحتفالية كخطوة تُعيد التأكيد على أهمية الفنون والثقافة في بناء المجتمع المصري، وتجسد اعترافًا بالدور الذي يلعبه المبدعون في تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للثقافة المصرية.

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