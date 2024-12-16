وزير الدولة للإنتاج الحربي في زيارة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

استمرارًا لسلسلة الجولات الميدانية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة على أرض الواقع؛ قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للإنتاج الحربي.



تواجد الوزير "محمد صلاح" بشركة حلوان للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

واستهل الوزير الزيارة المفاجئة بالإطمئنان على جاهزية والانتهاء من أعمال برج التهوية الذي يعمل على سحب الأتربة أثناء عملية صهر الحديد وكذلك تفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 100 الحربي) والتي تساهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات العسكرية ( من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع و الذي يعد منتجا استراتيجيا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية و الدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات) كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية ( مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) والتي يتم الاستعانة بها في العديد من المشروعات القومية ويتم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

كما قام الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة بالاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق واتباع إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية خاصة ً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة والتي تتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية وأطقم العمل من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية وخطط التطوير والتسويق وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم، حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعملية التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج و تحسين الأداء، مؤكدا لهم حرص الوزارة على تطوير العنصر البشري وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة والبدء في خطوات جديدة لتعزيز القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي، مشددا على متابعة مستجدات المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة، وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات، لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.