محافظ الدقهلية: الموافقة على انشاء قسم ثالث المنصورة وحي جنوب لضمان وصول كافة الخدمات للمواطنين



عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين اجتماعًا باللجنة العليا للتقسيم الادارى لمناقشة انشاء قسم شرطة ثالث المنصوره وحي جنوب والحدود الإدارية والأمنية والشياخات فصلا من مكونات قسم أول وقسم ثاني المنصوره أمنيا ومن حي غرب المنصوره إداريًا.



وأوضح اللواء " مرزوق " بأن اللجنة العليا للتقسيم الإداري وافقت علي انشاء قسم شرطة ثالث المنصوره وحي جنوب لضمان وصل كافة الخدمات للمواطنين سواء الخدمات الأمنية أو الخدمات المختلفة في القطاعات الخدمية، وتخفيف العبء عن حي غرب نظرًا للكثافة السكانية في هذا الحي والذي يضم عدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والعميد وليد مسعد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الأمن، والأستاذ محسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان بالمحافظة، والدكتور خالد مدير إدارة التقسيم الإداري بالمحافظه، والمحاسب السيد خيوه وكيل وزارة الماليه، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعه، والمهندسه جيهان علي وكيل مديرية المساحة بالدقهليه، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، ووائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصوره، ومحمد جلال مدير إدارة الأملاك، والمهندسه مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظه.