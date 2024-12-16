أمين رئاسة الجمهورية يهنئ سفيرة مملكة البحرين في القاهرة بالعيد الوطني

استقبلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، السيد عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية، الذي نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وحكومة وشعب البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد.

ونقلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، متمنين لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار، والسعي قُدمًا نحو تعزيز العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أعربت سفيرة المملكة عن سعادتها بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الراسخة من تطور ونماء، مشيرة إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز أفق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر الشقيقة إلى آفاق أرحب، وسعيهما نحو تحقيق الأمن والاستقرار في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن البحرين ومصر يشكلان عمقًا عربيًا وحصنًا منيعًا لمواجهة التحديات القائمة على مستوى المنطقة.

وأعربت سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا على مشاركتهم احتفالات مملكة البحرين، متمنيةً للبلدين الشقيقين المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتهما الحكيمتين.