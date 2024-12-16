محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة إنتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بحى العمرانية للإطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد إحتياجات المواطنين المقبلين على خدمات السوق.

حرص محافظ الجيزة علي الالتقاء بالمواطنين والذي يخدم احياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة واستمع لأراء المترددين على السوق للإطمئنان على مستوى الأسعار وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لإحتياجاتهم ونسب التخفيضات مؤكدًا حرص الدولة وقيادتها على تلبية كافة متطلباتهم والدفع عن كاهلهم، مشيرا بقوله " إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم".

وشدد المحافظ على رئيس مدينة الجيزة بالمتابعة والتنسيق مع رؤساء أحياء الهرم والعمرانية للنظر بعدد من شكاوى المواطنين الذين تصادف تواجدهم خلال مرور المحافظ على عدد من مشروعات التطوير صباح اليوم الإثنين.

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