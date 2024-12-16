"الأحزان تتضاعف".. نجوم رحلوا في عام 2024

تفصلنا أيام قليلة على انتهاء عام 2024 والذي كان يعتبر عام مليء بالاحداث المأساوية، حيث شهد العديد من الحروب والكوارث وأيضا وفاة عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين شكلوا جزءًا مهمًا من تاريخ الفن بأعمالهم التي تركت أثرا كبيراَ في قلوب جمهورهم ومحبيهم، وكان آخرهم اليوم رحيل الفنان نبيل الحلفاوي.

ويرصد لكم «الفجر الفني» الفنانين الراحلين عنا في عام 2024..

نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا أمس الفنان نبيل الحلفاوي على بعد مروره بوعكة صحية، في الفترة الأخيرة، دخل على إثرها المستشفى عدة أيام، بعدما ترك مشوار فني طويل قدم فيه العديد من الأدوار التي لا يمكن نسيانها، شارك في أكثر من 85 عملا.

محمد رحيم

توفى الملحن محمد رحيم صباح يوم السبت 23 نوفمبر، عن "45 عامًا"، وذلك بشكل مفاجئ، وأكد خبر الوفاة، شقيق الموسيقي الراحل، الدكتور طاهر رحيم.

وفاة المنتجين الأربعة

تلقي الوسط الفني في يوم 2 أغسطس الماضي فاجعة كبيرة بوفاة المنتج الكبير حسام شوقي المشرف العام على شركة سنيرجي، بالإضافة لوفاة 3 منتجيين فنيين من سنيرجي أيضا يمثلوا أهم أعمدة الشركة وهم المنتج الفني فتحي إسماعيل والمنتج الفني محمود كمال والمنتج الفني تامر فتحي، وذلك أثرحادث سير مروع على طريق الضبعة.

ناهد رشدي

وتوفيت الفنانة ناهد رشدي، يوم 14 سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 68 عامًا، وذلك بعد معاناة كبيرة تجاوزت 4 أعوام مع مرض السرطان، فهي تميزت برصيد كبير من الأعمال الفنية أغلبه كان في الدراما التلفزيونية.

حسن يوسف

توفي الفنان حسن يوسف، يوم 29 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًّا غنيًّا يمتد لأكثر من نصف قرن، كما قدم مجموعة من الأعمال الخالدة التي أسرت قلوب جمهوره في مختلف أرجاء الوطن العربي.

مصطفى فهمي

رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي، يوم 30 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ82 عاماَ بعد تدهور حالته الصحية، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ.

صلاح السعدني

رحل عن عالمنا عمدة الدراما المصرية الفنان صلاح السعدني، يوم 19 ابريل الماضي عن عمر يناهز 81 عامًا، شارك في العديد من المسرحيات مكونًا ثنائيًا ناجحًا، وله العديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذي سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.

شريفة ماهر

ورحلت عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عاما، في 26 أكتوبر الماضي، وتركت الفنانة الراحلة إرثًا كبيرًا من الفن سواء في التلفزيون أو السينما، واشتهرت بأدوارها القوية والمتسلطة.

جميل برسوم وحلمي بكر

ورحل عن عالمنا الفنان جميل برسوم يوم 3 مارس الماضي، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، إثر توقف عضلة القلب، بينما توفي الموسيقار حلمي بكر، يوم 1 مارس الماضي عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

شيرين سيف النصر

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر، يوم 14 ابريل الماضي عن عمر ناهز الـ57 سنة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، تعد واحدة من أشهر نجمات الفن، وتوالت أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

حمدي الرملي

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان حمدي الرملي عن عمر يناهزالـ 64 عامًا، وذلك بعد فترة من المعاناة مع المرض حيث إنه أصيب بسرطان أدى إلى تليف في الكبد.

محمد فوزي

رحل المطرب النوبي محمد فوزي، عن عالمنا يوم 12 أغسطس الماضي، في حادث تصادم مروع على طريق أسوان الصحراوي الغربي، شمال أسوان.

أحمد فرحات

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات يوم 21 يوليو الماضي، عن عمر ناهز الـ73 عاماَ وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

عادل الفار

توفي الفنان عادل الفار عن عمر 63 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية، حيث دخل العناية المركزة لتلقي العلاج، وتوفي بعد حدوث مضاعفات صحية معه يوم 21 نوفمبر.

تامر ضيائي

توفى الفنان تامر ضيائى، يوم 17 يوليو الماضي عن عمر ناهز الـ 49 عام، بعد تعرضه لصفعة واعتداء من أحد الأشخاص، خلال مشاجرة، حيث كان بصحبة زوجته التي تعالج من السرطان.