عاجل.. الحبس 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة حدث بـ "أحداث الدفاع الجوي"

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " والمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الدفاع الجوي" حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

والجدير بالذكر أن المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " وهو المتهم رقم 11 بأمر الإحالة في القضية رقم 4584 لسنة 2015 مدينة نصر.

صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات عن الاتهامات المنسوبة اليه وهي القتل العمد واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتعطيل حركة المرور وقطع الطرق والمواصلات وإتلاف منشآت معدة للنفع العام

وكانت النيابة العامة أحالت 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من ـ "وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

