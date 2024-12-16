الكرملين: "لا قرارات نهائية"

عاجل - الغموض يكتنف مصير القواعد الروسية في سوريا بعد سقوط الأسد

عربي ودولي
ديميتري بيسكوف
ديميتري بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتخذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل قاعدتيها العسكريتين في سوريا، مؤكدًا استمرار التواصل مع المسؤولين السوريين الجدد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

طرطوس وحميميم.. مفتاح النفوذ الروسي في المنطقة


تعد قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري من أهم أصول روسيا الاستراتيجية في الشرق الأوسط. إذ تلعب القاعدتان دورًا محوريًا في ترسيخ نفوذ موسكو في المنطقة، وتمدها بإمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ومع التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، أصبحت القاعدتان محل تساؤل حول مستقبلهما.

انسحاب روسي تكتيكي أم تقليص نفوذ؟
وفقًا لمسؤولين سوريين، شهدت الأيام الأخيرة انسحاب القوات الروسية من مواقع في شمال سوريا ومن جبال العلويين، لكن القاعدتين الرئيسيتين بقيتا تحت سيطرة موسكو. هذا الانسحاب يُطرح تساؤلات حول ما إذا كان خطوة تكتيكية أم جزءًا من تفاهمات دولية جديدة.

إجلاء دبلوماسيين وسط التصعيد


في خطوة أثارت الجدل، أجلت روسيا قسمًا من طاقمها الدبلوماسي في دمشق على متن طائرة عسكرية من قاعدة حميميم. شمل الإجلاء أيضًا دبلوماسيين من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا، لكن موسكو أكدت استمرار عمل سفارتها في دمشق، مما يعكس رغبتها في الحفاظ على موطئ قدم سياسي في سوريا.

التوازنات الجديدة في سوريا.. روسيا بين إيران والغرب


سقوط نظام الأسد شكّل ضربة قوية لروسيا، التي كانت أبرز داعميه منذ تدخلها العسكري عام 2015. ومع تغير المشهد السياسي السوري، تواجه موسكو تحديات في الحفاظ على مصالحها وسط تزايد نفوذ إيران من جهة ومحاولات الغرب للضغط من جهة أخرى.

 

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