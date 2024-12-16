اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

الفجر الفني
مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

 

 


تنطلق اليوم الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري فعاليات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير من المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث يُفتتح الحدث بحفل رسمي يعلن بداية أحد أهم المهرجانات المتخصصة في الأفلام القصيرة، وسيستمر حتى 21 ديسمبر، ويعد الجمهور ببرنامج غني بالعروض السينمائية والأنشطة الثقافية المميزة.

 

برنامج المهرجان وعروض الأفلام

و سيشارك ضمن فعاليات المهرجان الفيلم المصري “دم فاسد” للمخرج طارق الشربيني في المسابقة المصرية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير، كما يشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري “أروح لفين” للمخرج عز الدين الفقي ضمن نفس المسابقة، وعلى صعيد المسابقة الدولية، ويُعرض الفيلم اللبناني “Far From It” للمخرج ماريو غابالي، إلى جانب الفيلم المصري “كعب عالي” للمخرج مهند الكاشف.

 

فعاليات التكريم في حفل الأفتتاح

وسيشهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

 

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
 


مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.


 

يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

 

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.

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