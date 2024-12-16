مفتي الجمهورية يهنئ البحرين بمناسبة عيدها الوطني الـ 53

أخبار مصر
مفتي الجمهورية أ.د
مفتي الجمهورية أ.د نظير عياد

يتقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى الشعب البحريني الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 53، الذي يصادف ذكرى استقلال المملكة، وما يحمله هذا اليوم من معانٍ سامية تجسد التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الأصيل.

وفي هذه المناسبة الغالية، يُشيد المفتي بالنهضة الشاملة التي حققتها مملكة البحرين تحت قيادة جلالة الملك، والتي رُسمت ملامحها برؤية حكيمة جمعت بين الحفاظ على الأصالة والانفتاح على العصر، لقد أصبحت البحرين أنموذجًا مشرقًا للتطور المستدام، وواحة للسلام والتسامح، وميدانًا للإبداع والإنجازات في شتى المجالات، مؤكدًا أن ما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار يعكس إرادة صادقة وجهودًا مخلصة من قيادتها وشعبها، الذين صاغوا معًا حكاية وطن يزهو بماضيه العريق ويتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على مملكة البحرين أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها مزيدًا من الرخاء والرفعة في ظل قيادتها الرشيدة.

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