الأوقاف تعلن انعقاد لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر

عُقدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود هيئة الأوقاف المصرية للحفاظ على أراضي الوقف، صونًا للأمانة، والتزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاعها.

عقد الاجتماع بحضور السيد أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية؛ فاستعرض جهود هيئة الأوقاف بخصوص المنظومة الإلكترونية لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة لها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لإزالة التعديات على تلك الأراضي في ضوء القوانين المعمول بها، وجرى مناقشة عدد من الآليات والبرامج التي تهدف إلى تحسين هذه المنظومة وتطويرها، وتعزيز العمل الرقابي على الأراضي الوقفية حرصًا على استغلالها بالشكل الأمثل.

كما استعرض الحضور دور المنظومة الإلكترونية في تسريع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، إذ أكد المهندس مجدي غنيم، مدير عام الملكية العقارية، أهمية هذه الخطوة في تسهيل الإجراءات والحد من التعديات. كما تحدث المهندس عمرو عبد النبي إبراهيم، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، عن التحديثات الأخيرة في المنظومة، موضحًا أنها تسهم في تحقيق الشفافية وسرعة التنفيذ.

ثم اختُتم الاجتماع بمناقشة الخطة المستقبلية لهيئة الأوقاف، إذ أكد الأستاذ محمد حلمي، مدير عام الشئون المالية، أن الهيئة تجتهد في تطوير آليات العمل إنفاذًا للتوجيهات الرئاسية؛ وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من التعديات على الأراضي الوقفية؛ بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المواطنين والدولة.