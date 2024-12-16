سفيرة البحرين تقيم حفل استقبال لدبلوماسيي وموظفي السفارة احتفالا بالعيد الوطني

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بوابة الفجر

أقامت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، حفل استقبال لدبوماسيي وموظفي السفارة، بمقر السفارة بالقاهرة، وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وخلال الاحتفالية، رفعت زينل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، معربة عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تشهده المملكة من إنجازات حضارية ضخمة جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات بنجاحات أبنائها.
وأكدت أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة تكتسب خصوصية فريدة وزخمًا كبيرًا، في ضوء ما تحظى به على الدوام بعناية كبيرة من لدن الملك المعظم وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات لصالح الشعبين الشقيقين وما تشهده من تقدم وازدهار.
كما أكدت أن العلاقات بين البلدين تنمو وتزدهر، بفضل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة حكومتى البلدين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى، وحرصهما تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة.

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