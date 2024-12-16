حبس المتهم بابتزاز زميلته بتصويرها أثناء تبديل ملابسها في العجوزة

حوادث
بوابة الفجر

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم بابتزاز زميلته بتصويرها أثناء تبديل ملابسها، بمقر عملها في العجوزة.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بابتزاز زميلته بتصويرها أثناء تبديل ملابسها، بمقر عملها في العجوزة.

ابتز زميلته

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من سيدة اتهمت فيه زميلها بتصويرها أثناء تبديل ملابسها، بمقر عملها في العجوزة، وذكرت أن المتهم ابتزها بمقطع الفيديو، للاستجابة لمطالبه.
 

تمكن المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة بشمال الجيزة تباشر النيابة العامة قسم شرطة العجوزة مديرية أمن الجيزة

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