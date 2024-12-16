عاجل.. رفع حظر النشر في قضية "التخابر مع تركيا" مع تحديد ضوابط النشر

حوادث
المستشار محمد سعيد
المستشار محمد سعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، رفع حظر النشر في القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بقضية "التخابر مع تركيا"، والمتهم فيها 81 شخصًا من العناصر الإرهابية.

 

السماح بالنشر وفق ضوابط محددة

 

أوضحت المحكمة أنها صرحت لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بتغطية جلسة النطق بالحكم فقط، دون التطرق إلى تفاصيل جلسات المحاكمة السابقة أو وقائع الدعوى والإجراءات المرتبطة بها.

 

تحديد موعد النطق بالحكم

 

كما أمرت المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 7 أبريل المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

 

تعتبر هذه القضية من القضايا الحساسة التي شهدت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، ويأتي قرار المحكمة برفع حظر النشر مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم التأثير على مسار العدالة.

 

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